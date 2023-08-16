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11:50, 16 августа 2023Россия

В Минобороны допустили применение США биотехнологий в наступательных целях

В МО РФ заявили, что США могут применить биотехнологии в наступательных целях

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

США могут применить свои оборонительные биотехнологии в наступательных целях. Вероятность этого допустил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, брифинг которого опубликован в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, эти технологии также могут быть использованы в целях «глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера».

Кирилов также подчеркнул, что Вашингтон пытается снять озабоченность мировой общественности касательно своей незаконной деятельности в биологической сфере путем создания Управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования.

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    Сергей Истомин
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