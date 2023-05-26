Начальник войск РХБЗ генерал Кириллов: США разрабатывают на Украине биологическое оружие

Полученные Министерством обороны России данные свидетельствуют о том, что Вашингтон занимается на территории Украины разработкой биологического оружия. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Кириллов напомнил, что в октябре прошлого года США обнародовали Национальную стратегию по противодействию биологическим угрозам, которая имеет доктринальный характер и определяет управление биологическими рисками, как жизненно важный приоритет страны.

Он также заявил, что научно-исследовательский институт Сухопутных войск США имени Уолтера Рида уже исследовал кровь бойцов ВСУ на устойчивость к антибиотикам. Это означает, что идет процесс подготовки плацдарма для развертывания контингента НАТО на территории Украины, считает Кириллов.

Военный эксперт по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин, ранее отмечал, что ходе специальной военной операции было исследовано более 2000 документов, которые подтверждают наличие военно-биологических проектов на территории Украины. По последним данным, Министерство обороны выявило более 200 опасных патогенов в украинских лабораториях, среди которых — сибирская язва и холера.