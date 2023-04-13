Военный эксперт рассказал о биооружии против России

Военный эксперт Никулин заявил о бесплодии от западных вакцин и генетических опытах США

В ходе специальной военной операции было исследовано более 2 тысячи документов, которые подтверждают наличие военно-биологических проектов на территории Украины. По последним данным, Министерство обороны выявило более 200 опасных патогенов в украинских лабораториях, среди которых сибирская язва и холера. Об этом в новом выпуске программы «Дайте сказать!» говорил военный эксперт по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин, который поделился информацией о том, почему генетическое оружие не является вымыслом, а также рассказал о странах, которые используют биологическое оружие в настоящее время.

«В последний раз биологическое оружие было употреблено в 2019 году. Это пресловутый КОВИД. Еще в 2015 году авторитетный журнал Nature опубликовал открытый материал, в котором американский ученые подробно рассказывали, как они собрали гибридный вирус — SARS человеческий и коронавирус китайской летучей мыши CoV-2. Они испытывали его на клетках человека, на мышах. Также рассказали, как гибрид показал высокий рост», — рассказал Игорь Никулин.

По словам эксперта, на сегодняшний день по всей границе России расположены биологические лаборатории, которые есть не только на Украине, но и в Молдавии, Грузии, Армении, Казахстане, Азербайджане, Киргизии. Но такие лаборатории окружают не только Россию, но и Китай. Это тот же Казахстан, Афганистан, в котором по техническим причинам сейчас американцы прекратили работу.

США проводит биологические эксперименты на территории Украины, отметил специалист. «Уже можно утверждать, чем это грозит. Эксперименты проводятся на военнослужащих, которые попадают в плен. Там находят опасные заболевания, причем которые никогда не фиксировалось на территории Украины. Например, лихорадка Западного Нила, крымская лихорадка, желтая лихорадка, Эбола. Ну уж Эболы точно никогда на Украине не было, но тем не менее у них постоянно она обнаруживается. Таким образом Соединенные Штаты Америки активно нарушают Нюрнбергский протокол. Они проводят эксперименты над военнослужащими, заключенными, над пациентами психиатрических больниц, над детьми в детдомах. То есть они делают ровно то, за что были осуждены нацистские преступники в Нюрнберге — эти врачи убийцы.То же самое делает Западная Европа, хотя, кстати говоря, это является нарушением одного из пунктов Хельсинского протокола, который подписал не только Советский Союз, но и все страны Европы и США», — отметил Игорь Никулин.

Не так давно произошел большой скандал с компанией Pfizer, напомнил эксперт. Выяснилось, что те собственные препараты, которые использовали для вакцинации, вызывают бесплодие и компания якобы об этом даже знала. «Не совсем понятно все это. Я понимаю, что это лоббизм в деле. Так или иначе компания прошла все стадии проверки и отсюда вопрос — а не являются ли подобного рода эксперименты в плане тех же вакцинаций, частью биологической войны и можно ли вообще тогда доверять фарам-компаниям?», — добавил эксперт.

