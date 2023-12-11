Минобороны: США проводили на Украине опасные эксперименты во время спецоперации

США проводили на Украине опасные эксперименты во время специальной военной операции (СВО). Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, чьи слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что специалисты смогли получить доступ к нескольким объектам и их служебной документации, среди которых были лаборатории в Рубежном, Северодонецке и Херсоне.

«Ее анализ подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям, факты испытаний на местном населении фармпрепаратов и вывоз в США биологических образцов для их возможного использования в наступательных биологических программах», — пояснил Кириллов.

Представитель Минобороны также отметил, что при проверке четырех объектов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) в тайнике ветеринарной лаборатории населенного пункта Мангуш были обнаружены наборы эталонных штаммов микроорганизмов, которые были привезены из Американской типовой коллекции.

Помимо того, добавил он, полученные документы подтверждают, что сотрудники заповедника в Аскании-Нове в Херсонской области изучали пути миграции птиц и собирали штаммы вируса птичьего гриппа.

Ранее российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты изучили документы, раскрывающие детали реализации США на Украине секретного проекта. Стало известно, что на базе лаборатории в Харькове на системной основе и под непосредственным контролем специалистов США в течение многих лет проводили исследования путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.