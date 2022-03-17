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Минобороны раскрыло детали секретного проекта США в биолаборатории на Украине

Минобороны РФ заявило о многолетних исследованиях США на базе биолаборатории в Харькове

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты изучили документы, раскрывающие детали реализации США на Украине секретного проекта. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, на базе лаборатории в Харькове на системной основе и под непосредственным контролем американских специалистов в течение многих лет проводились исследования путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.

«В рамках проекта харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа», — заявил Конашенков и добавил, что одновременно оценивались условия, при которых процессы могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб и создать риски продовольственной безопасности.

6 марта Минобороны сообщило, что в ходе проведения специальной операции на Украине были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. По данным оборонного ведомства, финансированием этой программы занималось Минобороны США.

Всего, по информации начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Минобороны России Игоря Кириллова, на территории Украины насчитывалось 30 лабораторий, выполняющих заказы Штатов.

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Варвара Кошечкина
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