«Через одеяло пытались дышать». В ДНР обвинили ВСУ в применении отравляющих веществ против мирных жителей

ВСУ с помощью БПЛА сбрасывали отравляющие вещества на жителей Семеновки в ДНР

Жители села Семеновка Ясиноватского района Донецкой народной республики (ДНР) рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли против них боевые отравляющие вещества.

«Какой-то тип оружия у них [ВСУ], я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей», — описал ощущения местный житель Сергей, эвакуированный российскими военнослужащими из зоны боевых действий в конце апреля.

ВСУ сбрасывали отравляющие вещества с беспилотников

По словам Сергея, отравляющие вещества ВСУ сбрасывали с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он вспомнил, как однажды дрон пытался сбросить снаряд точно рядом с подвалом, где укрывались люди, однако большое дерево, растущее неподалеку от погреба, помешало ему это сделать.

Скидывали эту вонючку рядом где-то, и оно мало нам попадало. Никто бы не выжил там, может быть Сергей житель села Семеновка

Другой очевидец — Андрей — рассказал, что химическое вещество, «било в нос» как нашатырь. Затем начинали идти слезы и появлялись проблемы с дыханием.

Фото: Thomas Peter / Reuters

«Дышать невозможно, до сих пор кашляю хожу... Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило», — поделился подробностями мужчина. Он добавил, что не знает, как выглядели снаряды.

В ДНР рассказали об обстреле ВСУ мирных жителей Семеновки

Также местные жители сообщили, что бойцы Нацгвардии Украины перед бегством из Семеновки сбросывали боеприпасы с беспилотников и выгоняли гражданское население из погребов, которые использовались людьми как укрытие.

По их словам, украинские войска не давали людям покоя, обстреливая с ВОГ-17 (переделанные под сброс с беспилотников гранатометные выстрелы — прим. «Ленты.ру»). «Мы с белыми флажками, чтобы нас меньше кто трогал, но не давали нам покоя. Не давали ни сходить, ни воды набрать», — рассказали они.

Жители населенного пункта добавили, что прятавшиеся в погребах люди выходили только за продуктами или набрать воды.

В конце апреля Минобороны доложило о взятии под контроль Семеновки

29 апреля Министерство обороны России заявило, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий взяли под контроль Семеновку.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

По мнению военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, контроль над этим населенным пунктом приближает Вооруженные сил России к Краматорску и Славянску.

«Мы восстанавливаем все земли, которые по закону уже принадлежат Российской Федерации, то есть выходим на административно-территориальное устройство Донецкой Народной Республики. А в ходе ведения боевых Семеновка — это еще один пункт, приближающий наши войска к Краматорску и Славянску», — считает Матвийчук.

Он полагает, что именно там развернется крайняя битва по уничтожению ВСУ в Донбассе.