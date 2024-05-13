Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:45, 13 мая 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали об обстреле ВСУ мирных жителей Семеновки

Нацгвардия Украины сбрасывала гранаты на укрытия мирных жителей Семеновки в ДНР

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Боевики Нацгвардии Украины в селе Семеновка Ясиноватского района Донецкой народной республики (ДНР) перед бегством из этого населенного пункта сбросывали боеприпасы с беспилотников и выгоняли гражданское население из погребов, которые использовались людьми как укрытие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на жителей Семеновки.

Они отметили, что украинские войска не давали людям покоя, обстреливая с ВОГ-17 (переделанные под сброс с беспилотников гранатометные выстрелы — прим. «Ленты.ру»). «Мы с белыми флажками, чтобы нас меньше кто трогал, но не давали нам покоя. Не давали ни сходить, ни воды набрать», — рассказали они.

Жители населенного пункта добавили, что прятавшиеся в погребах люди выходили только за продуктами или набрать воды.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Горловке и Пантелеймоновке в ДНР снаряды натовского калибра.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Меры уже предпринимаются». В России пообещали наказать виновных в обстреле Белгорода

      В российском регионе сбили восемь украинских беспилотников

      В ДНР рассказали об обстреле ВСУ мирных жителей Семеновки

      Объявлено о возможном доказательстве существования глюболов

      Модель OnlyFans снялась топлес

      На Украине разгорелся скандал из-за наступления России под Харьковом

      В Нью-Йорке напали на актера Стива Бушеми

      Мужчина решил поработать во дворе дома и обнаружил загадочный ящик

      Система ПВО сбила несколько целей у Белгорода

      Число погибших после обрушения дома в Белгороде выросло до 15

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше