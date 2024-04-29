Полковник объяснил стратегическое значение взятия под контроль Семеновки

Военный эксперт Матвийчук: Семеновка приближает ВС РФ к Краматорску и Славянску

Взятие под контроль населенного пункта Семеновка в Донецкой народной республике (ДНР) приближает Вооруженные силы (ВС) России к Краматорску и Славянску, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О стратегическом значении Семеновки он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы восстанавливаем все земли, которые по закону уже принадлежат Российской Федерации, то есть выходим на административно-территориальное устройство Донецкой Народной Республики. А в ходе ведения боевых Семеновка — это еще один пункт, приближающий наши войска к Краматорску и Славянску, где будет разворачиваться, я так понимаю, крайняя битва по уничтожению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе», — заявил Матвийчук.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Семеновка в ДНР.

Отмечается, что российские военные нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 109-й бригады теробороны и наемников «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное в ДНР.

