ВСУ использовали химическое оружие на артемовском направлении
Российские солдаты на артемовском направлении обнаружили самодельные боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ), начиненные белым фосфором. Об этом сообщает Пятый канал.
«Химическое оружие на артемовском направлении в ДНР было применено боевиками ВСУ. (...) Предположительно, речь идет о боеприпасах с белым фосфором. В зависимости от концентрации и количества вдохов данное вещество потенциально смертельно опасно», — говорится в публикации.
Отмечается солдаты украинской армии использовали запрещенные боеприпасы в комбинации с дронами.
В марте сообщалось, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила информацию о применении украинскими военными токсичных химикатов и тщательно проверит зафиксированные факты. Об использовании ВСУ токсичных химикатов стало известно в феврале 2023 года.