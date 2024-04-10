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12:33, 10 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ использовали химическое оружие на артемовском направлении

Солдаты ВСУ использовали боеприпасы с белым фосфором на артемовском направлении

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Российские солдаты на артемовском направлении обнаружили самодельные боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ), начиненные белым фосфором. Об этом сообщает Пятый канал.

«Химическое оружие на артемовском направлении в ДНР было применено боевиками ВСУ. (...) Предположительно, речь идет о боеприпасах с белым фосфором. В зависимости от концентрации и количества вдохов данное вещество потенциально смертельно опасно», — говорится в публикации.

Отмечается солдаты украинской армии использовали запрещенные боеприпасы в комбинации с дронами.

В марте сообщалось, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила информацию о применении украинскими военными токсичных химикатов и тщательно проверит зафиксированные факты. Об использовании ВСУ токсичных химикатов стало известно в феврале 2023 года.

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      Глеб Палехов
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