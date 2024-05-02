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09:07, 2 мая 2024Мир

Посол России ответил на обвинения США в применении химоружия

Посол России Антонов: обвинения со стороны США в применении химоружия одиозны

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Обвинения со стороны США в применении Россией химического оружия одиозны и не обоснованы. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.

«В категорию "безальтернативных" шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе — абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия», — отметил дипломат.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты России из-за якобы применения ими химоружия в ходе боевых действий на Украине.

В частности, Госдепартамент США обвинил Россию в использовании отравляющего вещества хлорпикрина, но не привел доказательств.

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      Елизавета Мытарева
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