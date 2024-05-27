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09:37, 27 мая 2024Мир

Президент Эстонии заявил о необходимости поставить Россию на колени. Он назвал это условием для переговоров по Украине

Президент Эстонии заявил о необходимости поставить РФ на колени

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Эстонии Алар Карис заявил о необходимости поставить Россию на колени. В интервью финскому изданию YLE лидер республики назвал главные задачи коллективного Запада, а также ответил на вопрос об отправке эстонских военных на Украину.

По мнению Кариса, в России не очень скоро произойдут существенные изменения. «В начале 1990-х годов Россия получила свой шанс, но все пошло по другому пути», — отметил он. При этом эстонский лидер предположил, что Западу, возможно, придется терпеть «еще многих российских лидеров», прежде чем наступят перемены. Их необходимость, подчеркнул он, в свою очередь, должны ощутить и простые россияне. Для этого важно продолжать оказывать санкционное давление на Россию, сказал Карис.

Эстонский президент также высказал мнение, что на данный момент главной задачей Запада является остановка российской военной машины.

Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и [российского президента Владимира] Путина на колени. Тогда могут начаться серьезные дискуссии о прекращении конфликта на Украине

Алар Кариспрезидент Эстонии

В Эстонии ответили на вопрос об отправке войск НАТО на Украину

Тогда как европейские страны задумались направить военный контингент на Украину и намерение в этом, в частности, выражал президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Эстонии уклончиво ответил на вопрос об отправке войск НАТО в зону конфликта. Он заявил, что подобное решение принимает не он и даже не правительство, а парламент.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Однако, уверен Карис, Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужны не западные войска, а вооружение. Прежде всего, подчеркнул он, зенитные ракетные комплексы (ЗРК), предназначенные для противовоздушной обороны.

Если такой момент когда-нибудь наступит, то вопрос об отправке войск должен быть обсужден не столько внутри Эстонии, сколько и с нашими союзниками. Но сама Украина пока не видит в этом необходимости

Алар Кариспрезидент Эстонии

Президент Эстонии прокомментировал инцидент на пограничной реке Нарве

Кроме того, Карис прокомментировал произошедший случай на Нарве и заявил о том, что не стоит поддаваться на пограничные провокации. По его словам, Эстонии предстоит решить, как реагировать на подобные ситуации в будущем.

Вид на мост через реку Нарву на пограничном пункте пропуска с Россией в Нарве, Эстония

Вид на мост через реку Нарву на пограничном пункте пропуска с Россией в Нарве, Эстония

Фото: Janis Laizans / Reuters

Он рассказал, что связь Таллина с Москвой очень слаба, хотя и не отсутствует полностью. Так, «нет красного телефона», однако остались открытыми определенные дипломатические каналы. Президент пояснил, что в настоящее время обмен информацией между Россией и Эстонией происходит так, как он происходил между враждующими государствами в период Второй мировой войны. Несмотря на это, по словам Кариса, Эстония в целом стремится сохранить контакты с Россией. Он пообещал, что российско-эстонская граница останется открытой, невзирая на инциденты, и закрывать ее на данный момент нет необходимости.

23 мая Департамент полиции и пограничной охраны МВД Эстонии сообщил о пропаже разделительных буев, обозначающих судоходные пути, на пограничной реке Нарва. Ведомство считает, что их сняли российские пограничники. После произошедшего российского временного поверенного в Таллине Ленара Салимуллина вызвали в МИД Эстонии.

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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал действия России на реке Нарва провокацией. Он обратил внимание, что Евросоюз ожидает, что Москва даст объяснения по поводу демонтажа буев и вернет их на место.

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      Варвара Кошечкина
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