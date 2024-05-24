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15:58, 24 мая 2024Мир

Боррель назвал провокацией действия России на реке Нарве

Боррель назвал провокацией решение России убрать буйки на реке Нарве

Фото: Yves Herman / Reuters

Решение России убрать буйки на реке Нарве на границе с Эстонией являются провокацией. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает представительство сообщества в России в своем канале в Telegram.

«Такие действия неприемлемы. Европейский Союз ожидает, что Россия даст объяснения по поводу демонтажа буев и немедленно вернет их на место», — сообщил политик.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз «внимательно следит за ситуацией». Он раскритиковал действия Москвы, назвав их «гибридным влиянием».

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) ФРГ подняли истребители Eurofighter над Балтийским морем из-за российского Ан-26. По сообщению ведомства, российский Ан-26 был замечен «без сигнала транспондера».

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      Дарья Устьянцева
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