ВВС ФРГ подняли истребители над Балтийским морем из-за российского Ан-26

Военно-воздушные силы (ВВС) ФРГ подняли истребители Eurofighter над Балтийским морем из-за российского Ан-26. Об этом сообщает ведомство в социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Немецкие истребители Eurofighter, которые участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря, были подняты с аэродрома Лиелварде в Латвии. Мы заметили, что российский Ан-26 был замечен без сигнала транспондера», — говорится в сообщении ВВС ФРГ.

26 февраля НАТО сообщили, что пять самолетов Eurofighter ВВС Германии приземлились на авиабазе Лиелварде в Латвии, где они будут поддерживать усиленное воздушное патрулирование в странах Балтии.

27 апреля ВВС ФРГ по тревоге подняли в воздух истребители из-за российского военного самолета-разведчика Ил-20 над Балтикой.

