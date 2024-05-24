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12:21, 24 мая 2024Мир

ВВС ФРГ подняли истребители над Балтийским морем

ВВС ФРГ подняли истребители над Балтийским морем из-за российского Ан-26

Фото: Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) ФРГ подняли истребители Eurofighter над Балтийским морем из-за российского Ан-26. Об этом сообщает ведомство в социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Немецкие истребители Eurofighter, которые участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря, были подняты с аэродрома Лиелварде в Латвии. Мы заметили, что российский Ан-26 был замечен без сигнала транспондера», — говорится в сообщении ВВС ФРГ.

26 февраля НАТО сообщили, что пять самолетов Eurofighter ВВС Германии приземлились на авиабазе Лиелварде в Латвии, где они будут поддерживать усиленное воздушное патрулирование в странах Балтии.

27 апреля ВВС ФРГ по тревоге подняли в воздух истребители из-за российского военного самолета-разведчика Ил-20 над Балтикой.

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      Дарья Устьянцева
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