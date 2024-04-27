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08:39, 27 апреля 2024Мир

Германия подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета

ВВС Германии подняли истребители из-за российского самолета Ил-20 в Балтике

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Военно-воздушные силы (ВВС) Германии по тревоге подняли в воздух истребители из-за российского военного самолета-разведчика Ил-20 над Балтикой. Об этом ВВС сообщили в соцсети Х.

«В международном воздушном пространстве над Балтийским морем был обнаружен самолет Ил-20 ВВС России, который впоследствии был сопровожден», — сообщается в публикации.

Уточняется, что немецкие истребители были подняты по тревоге 25 апреля.

В феврале ВВС Германии также сообщали о сопровождении Ил-20, который был обнаружен к юго-востоку от Хельсинки.

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