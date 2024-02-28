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00:41, 28 февраля 2024Мир

В Германии подняли истребители по тревоге из-за российского военного самолета

ВВС Германии подняли по тревоге истребители из-за военного самолета РФ Ил-20М

Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Военно-воздушные силы Германии подняли по тревоге истребители сил быстрого реагирования, базированные в городе Лаге на севере ФРГ из-за обнаружения российского военного самолета Ил-20М. Об этом говорится в их сообщении в соцсети Х.

«Российский самолет Ил-20М (COOT-A) без плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что самолеты ВВС Германии были подняты в воздух 26 февраля. Операция завершилась после установления визуального контакта без каких-либо дальнейших инцидентов.

31 января ВВС Германии также подняли в воздух истребители Eurofighter из-за российского военного самолета, который, по их утверждению, летел без сигнала транспондера в международном воздушном пространстве около острова Рюген.

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      Марина Совина
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