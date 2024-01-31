Германия подняла истребители из-за российского военного самолета

ВВС ФРГ подняли истребители из-за военного самолета России над островом Рюген

ВВС Германии сообщили, что подняли в воздух истребители Eurofighter из-за российского военного самолета, который, по их утверждению, летел без сигнала транспондера в международном воздушном пространстве над островом Рюген. Об этом говорится в заявлении ВВС, опубликованном в соцсети Х.

Как заявили в ФРГ, истребители были подняты с авиабазы Лааге в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Они сопровождали российский самолет в течение короткого времени, прежде чем он повернул обратно на восток.

Минобороны России неоднократно утверждало, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Там добавили, что экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики и Северной Атлантики, а также над Черным и Балтийским морями и Тихим океаном.