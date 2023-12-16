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18:33, 16 декабря 2023Россия

Минобороны отчиталось о пятичасовом полете Ту-22м3 над Балтийском морем

МО РФ: бомбардировщики Ту-22м3 провели пятичасовой полет над Балтийским морем

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Бомбардировщики Ту-22м3 провели пятичасовой полет над нейтральными водами в акватории Балтийского моря. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Ту-22м3 сопровождали истребители Су-30см Воздушно-космических сил (ВКС) России. На части маршрута российские бомбардировщики также сопровождали иностранные истребители.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики и Северной Атлантики, а также над Черным и Балтийским морями и Тихим океаном.

Ранее Минобороны отчиталось, что ВКС России успешно провели патрулирование с Военно-воздушными силами (ВВС) Китая над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

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      Анастасия Шейкина
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