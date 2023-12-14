Минобороны России заявило о завершении воздушного патрулирования с Китаем

Минобороны: ВКС России успешно провели патрулирование с Китаем

Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно провели патрулирование с Военно-воздушными силами (ВВС) Китая над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС и стратегических бомбардировщиков "Хун-6К" осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Истребительное авиационное прикрытие осуществлялось на всем маршруте совместного патрулирования самолетами Су-35С ВКС России и Су-30/"Цзянь-11Б" ВВС Китая», — отметили в оборонном ведомстве.

В заявлении Минобороны подчеркивается, что самолеты обоих государств действовали строго с соблюдением международного права и не допустили нарушение воздушного пространства какой-либо страны.

Ранее Южная Корея заявила, что российские и китайские военные самолеты вошли в ее опознавательную зону ПВО (KADIZ) без предварительного уведомления. Как отмечает издание Yonhap, два китайских и четыре российских военных самолетов вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны Южной Кореи, однако воздушное пространство страны нарушено не было.