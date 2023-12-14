Южная Корея заявила о входе самолетов России и КНР в ее опознавательную зону ПВО

Yonhap: четыре российских и два китайских самолета вошли в зону ПВО Южной Кореи

Южная Корея утверждает, что российские и китайские военные самолеты вошли в ее опознавательную зону ПВО (KADIZ) в Восточном море без предварительного уведомления. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Как отмечает издание, два китайских и четыре российских военных самолетов вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны Южной Кореи, однако воздушное пространство страны нарушено не было.

Уточняется, что южнокорейская сторона направила свои истребители на место случившегося.

Ранее парламент Южной Кореи призвал Россию и КНДР прекратить военное сотрудничество. Сообщается, что резолюция была принята большинством в 138 голосов.