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06:39, 9 декабря 2023Мир

Южная Корея призвала Россию и КНДР прекратить военное сотрудничество

В Сеуле приняли резолюцию и призвали КНДР прекратить военное сотрудничество с РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Парламент Южной Кореи призвал Россию и КНДР прекратить военное сотрудничество, пишет РИА Новости.

В пятницу, 8 декабря, национальное собрание Кореи во время последнего заседания осенней сессии приняло резолюцию, призывающую Москву и Пхеньян прекратить контакты в военной сфере. Как отметили в Сеуле, документ был принят простым большинством в 138 голосов. Законопроект внесли на рассмотрение 17 октября. Его авторами являются десять членов пропрезидентской «Гражданской силы».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения США и их союзников в адрес России в военно-техническом сотрудничестве с Северной Кореей. Дипломат назвала подобные обвинения голословными и бездоказательными, в стиле highly likely. Критикам России представитель МИД посоветовала «почаще смотреть в зеркало, прежде чем учить других».

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      Марина Совина
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