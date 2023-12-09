Южная Корея призвала Россию и КНДР прекратить военное сотрудничество

В Сеуле приняли резолюцию и призвали КНДР прекратить военное сотрудничество с РФ

Парламент Южной Кореи призвал Россию и КНДР прекратить военное сотрудничество, пишет РИА Новости.

В пятницу, 8 декабря, национальное собрание Кореи во время последнего заседания осенней сессии приняло резолюцию, призывающую Москву и Пхеньян прекратить контакты в военной сфере. Как отметили в Сеуле, документ был принят простым большинством в 138 голосов. Законопроект внесли на рассмотрение 17 октября. Его авторами являются десять членов пропрезидентской «Гражданской силы».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения США и их союзников в адрес России в военно-техническом сотрудничестве с Северной Кореей. Дипломат назвала подобные обвинения голословными и бездоказательными, в стиле highly likely. Критикам России представитель МИД посоветовала «почаще смотреть в зеркало, прежде чем учить других».