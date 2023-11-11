В России ответили на обвинения в военно-техническом сотрудничестве с КНДР

Захарова назвала голословными обвинения Запада по сотрудничеству России и КНДР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения США и их союзников в адрес России в военно-техническом сотрудничестве с Северной Кореей. Ее комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат назвала подобные обвинения голословными и бездоказательными, в стиле highly likely.

«Россия ответственно выполняет свои международные обязательства, включая резолюции Совета Безопасности. И это не мешает нам развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР, имеющие давние исторические корни», — подчеркнула Захарова.

Критикам России представитель МИД посоветовала «почаще смотреть в зеркало, прежде чем учить других». Она напомнила, что именно Соединенные Штаты и их сателлиты нарушают нормы международного права и резолюции Совета Безопасности, передавая Украине вооружения и способствуя продолжению конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения британской разведки о поставках оружия России из КНДР бездоказательны. Он подчеркнул, что Северная Корея — ближайший сосед России и Москва будет продолжать выстраивать с Пхеньяном взаимовыгодные, основанные на взаимном уважении отношения во всех сферах.

В октябре власти США обвинили КНДР в поставках России вооружения для его последующего применения на Украине. С соответствующим заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.