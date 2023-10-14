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02:55, 14 октября 2023Мир

США обвинили КНДР в поставках «тысячи контейнеров» с боеприпасами России

Джон Кирби: КНДР передала России более тысячи контейнеров с боеприпасами

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Власти США обвинили КНДР в поставках России вооружения для его последующего применения на Украине. С соответствующим заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Reuters.

Он утверждает, что за последние недели Северная Корея поставила России «более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами». По словам Кирби, власти США опубликовали снимки, на которых якобы видна транспортировка данных контейнеров из КНДР в Россию морским путем.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон осуждает Пхеньян за подобные действия. Он также выразил обеспокоенность по поводу расширения военных отношений между Россией и КНДР.

Оружие России: на страже Родины
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