США обвинили КНДР в поставках «тысячи контейнеров» с боеприпасами России

Джон Кирби: КНДР передала России более тысячи контейнеров с боеприпасами

Власти США обвинили КНДР в поставках России вооружения для его последующего применения на Украине. С соответствующим заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Reuters.

Он утверждает, что за последние недели Северная Корея поставила России «более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами». По словам Кирби, власти США опубликовали снимки, на которых якобы видна транспортировка данных контейнеров из КНДР в Россию морским путем.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон осуждает Пхеньян за подобные действия. Он также выразил обеспокоенность по поводу расширения военных отношений между Россией и КНДР.