Песков прокомментировал предупреждение США в адрес КНДР по продаже оружия

Песков о предупреждении США в адрес КНДР по продаже оружия: важны интересы стран

Россия руководствуется интересами двусторонних отношений, заявления из США Москву не интересуют. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Таким образом он прокомментировал предостережения Белого Дома в адрес КНДР о продаже оружия России. Представитель Кремля отметил, что Россия реализует отношения со своими соседями. «Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться», — подчеркнул он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупредил, что Северная Корея может столкнуться с последствиями со стороны США и других стран в случае сотрудничества с Россией по поставкам оружия. При этом он отметил, что США в настоящее время не ведут активного диалога со своими ключевыми союзниками по этому вопросу.