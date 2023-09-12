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05:05, 12 сентября 2023Мир

Песков прокомментировал предупреждение США в адрес КНДР по продаже оружия

Песков о предупреждении США в адрес КНДР по продаже оружия: важны интересы стран

Фото: Sergei Bobylyov / TASS / Reuters

Россия руководствуется интересами двусторонних отношений, заявления из США Москву не интересуют. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Таким образом он прокомментировал предостережения Белого Дома в адрес КНДР о продаже оружия России. Представитель Кремля отметил, что Россия реализует отношения со своими соседями. «Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться», — подчеркнул он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупредил, что Северная Корея может столкнуться с последствиями со стороны США и других стран в случае сотрудничества с Россией по поставкам оружия. При этом он отметил, что США в настоящее время не ведут активного диалога со своими ключевыми союзниками по этому вопросу.

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    Марина Совина
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