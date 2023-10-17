Песков назвал бездоказательными заявления Британии о поставках оружия из КНДР

Песков: заявления британской разведки о поставках оружия из КНДР бездоказательны

Заявления британской разведки о поставках оружия России из КНДР бездоказательны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Ну это не только британская разведка, это и американская разведка, они все время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств», — отметил официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Северная Корея — ближайший сосед России, и Москва будет продолжать выстраивать с Пхеньяном взаимовыгодные, основанные на взаимном уважении отношения во всех сферах.