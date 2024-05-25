В Эстонии пообещали не закрывать границу с Россией

Президент Эстонии Алар Карис: закрывать границу с Россией нет необходимости

Российско-эстонская граница останется открытой, закрывать ее на данный момент нет необходимости. Об этом рассказал президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Yle.

«Эстонско-российская граница остается открытой, несмотря на инциденты», — подчеркнул он, сославшись на снятие буев на реке Нарва, которые якобы произвели российские пограничники.

Эстонский лидер объяснил открытые границы важностью сохранения связей родственников, живущих в России и Эстонии. При этом Алар Карис добавил, что в случае необходимости Таллин сможет «очень быстро закрыть границу».

Кроме того, по словам президента Эстонии, его страна в целом стремится сохранить контакты с Россией. «Определенные каналы остаются открытыми во всех ситуациях», — подчеркнул Карис, указав, что даже враждовавшие государства во время Второй мировой войны обменивались друг с другом некоторой информацией.

Ранее в МВД Эстонии сообщили о пропаже разделительных буев на пограничной реке Нарва. Ведомство настаивает, что буи якобы были сняты российскими пограничниками. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в свою очередь назвал случившееся провокацией со стороны России.