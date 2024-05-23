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18:19, 23 мая 2024Бывший СССР

В Эстонии пожаловались на снятие Россией разграничительных буев на реке Нарве

МВД Эстонии заявило, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарве

Фото: Janis Laizans / Reuters

Департамент полиции и пограничной охраны МВД Эстонии пожаловался, что якобы российские пограничники сняли разграничительные буи на реке Нарве.

«В ночь на 23 мая российские пограничники сняли установленные в эстонских водах реки Нарвы буи, которые используются для обозначения судоходных путей», — указано в сообщении.

По словам руководителя бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрика Пургеля, каждую весну Эстония и Россия устанавливают на реке Нарве буи, обозначающие фарватер и Россия с 2023 года Россия не соглашается с позицией Эстонии относительно расположения буев.

Указано, что ведомство планирует связаться с российской погранслужбой и потребует разъяснений по поводу снятия буев.

Ранее стало известно, что власти Эстонии планируют потратить семь миллионов евро на строительство ограждений вокруг «Саатсеского сапога» — части Псковской области России, которая вдается в эстонскую территорию.

Решение связано, как сообщает издание, с тем, что Эстония сомневается в проведении ратификации договора о границе и обмене территориями.

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      Валентин Карант
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