Эстония построит ограждение вокруг Саатсеского сапога за 7 миллионов евро

ERR: Эстония потратит 7 млн евро на строительство ограждений у границы с Россией

Власти Эстонии планируют потратить семь миллионов евро на строительство ограждений вокруг «Саатсеского сапога» — части Псковской области России, которая вдается в эстонскую территорию, передает ERR.

Решение связано, как сообщает издание, с тем, что Эстония сомневается в проведении ратификации договора о границе и обмене территориями.

Через этот участок территории проходит дорога, построенная в советское время, при движении по которой местные жители на километровом участке пересекают территорию Российской Федерации.

«Поскольку мы все понимаем, что мы не станем проводить какие-либо обмены землями с Россией, то это ограждение там надо построить. Правительству придется выделить деньги на строительство границы», — пояснил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Ранее он заявил, что обмен землями между Эстонией и Россией невозможен в течение нескольких веков: «Какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков».