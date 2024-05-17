Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:55, 17 мая 2024Бывший СССР

Эстонский министр на века отказался меняться землями с Россией

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс: обмен землями с Россией невозможен в течение веков
Лаури Ляэнеметс

Лаури Ляэнеметс. Фото: Radek Pietruszka / EPA / ТАСС

Обмен землями между Эстонией и Россией невозможен в течение нескольких веков. Об этом заявил министр внутренних дел прибалтийской страны Лаури Ляэнеметс, сообщает ERR.

Ляэнеметс прокомментировал решение эстонского правительства начать строительство приграничной инфраструктуры без учета двусторонних соглашений с Россией о государственной границе и разграничении морских пространств. Он сослался на несостоявшийся обмен Саатсеского сапога — приграничного участка, находящегося в составе России.

«Какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков», — заявил глава МВД Эстонии. Он подчеркнул, что эстонские власти построят дорогу в обход Саатсеского сапога.

Ранее Ляэнеметс потребовал от Эстонской православной церкви признать еретиком Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как отметил министр, до сих пор местные представители Русской православной церкви не называли действия патриарха Кирилла ересью.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о взятии под контроль Харькова

      Падение поставок грузов через российские порты ускорилось

      Женщина не смогла пристегнуться в самолете и похудела на 70 килограммов

      Россиянин поджег квартиру с шестью людьми и попал в психбольницу

      Путин рассказал о работе Шойгу на новой должности

      Путин высказался об олимпийском перемирии

      Путин оценил западные санкции

      Путин указал на главную ошибку политических элит США

      Путин оценил попытки навязать Москве условия фразой «с дуба рухнули что ли»

      Названы сроки отправки первой ракеты «Союз-5» на Байконур

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше