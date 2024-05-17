Эстонский министр на века отказался меняться землями с Россией

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс: обмен землями с Россией невозможен в течение веков

Обмен землями между Эстонией и Россией невозможен в течение нескольких веков. Об этом заявил министр внутренних дел прибалтийской страны Лаури Ляэнеметс, сообщает ERR.

Ляэнеметс прокомментировал решение эстонского правительства начать строительство приграничной инфраструктуры без учета двусторонних соглашений с Россией о государственной границе и разграничении морских пространств. Он сослался на несостоявшийся обмен Саатсеского сапога — приграничного участка, находящегося в составе России.

«Какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков», — заявил глава МВД Эстонии. Он подчеркнул, что эстонские власти построят дорогу в обход Саатсеского сапога.

Ранее Ляэнеметс потребовал от Эстонской православной церкви признать еретиком Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как отметил министр, до сих пор местные представители Русской православной церкви не называли действия патриарха Кирилла ересью.