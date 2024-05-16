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11:12, 16 мая 2024Бывший СССР

В Эстонии потребовали признать патриарха Кирилла еретиком

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс потребовал признать патриарха Кирилла еретиком
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс потребовал признать патриарха Московского и всея Руси Кирилла еретиком. Его цитирует ERR.

6 мая парламент Эстонии объявил Московский патриархат «институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации».

По словам министра, на прошлой неделе в МВД состоялась встреча с тремя местными епископами Русской православной церкви Московского патриархата. «Мы еще раз объяснили проблемы безопасности, которые не устраивают Эстонию. Мы объяснили, какого результата ожидает Эстония. Мы также выслушали представителей московской церкви», — рассказал он.

Как отметил Ляэнеметс, до сих пор местные представители Русской православной церкви не называли действия патриарха Кирилла ересью.

«Мне показалось, что для них это вообще новость. Я понимаю, что в мире православной церкви епископы не касаются тем, которые носят религиозно-политический характер или выходят за рамки государственных границ», — отметил министр.

Ранее вице-канцлер МВД страны Райво Кюйт заявил, что власти Эстонии могут принудительно ликвидировать Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП). Церкви предложили слиться с другой, подчиняющейся Константинопольскому патриархату, церковью.

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      Алевтина Запольская
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