В Эстонии объявили РПЦ «институтом оправдания агрессии»

Эстонские депутаты объявили РПЦ «институтом оправдания агрессии»

Депутаты парламента Эстонии объявили Русскую православную церковь (РПЦ) «институтом оправдания агрессии», передает Baltnews.

Власти Эстонии утверждают, что подобное решение касается церкви как института, а не самих православных. За него проголосовали 75 депутатов, 8 парламентариев проголосовали против.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел (МВД) Эстонии может принудительно ликвидировать Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП).

Уточняется, что бывший глава полиции прибалтийской республики сообщил о трех вариантах для православного духовенства и прихожан. По одному из них ЭПЦ должна слиться с подчиняющейся Константинопольскому патриарху церковью. По другому — создать отдельную православную церковь, как в Латвии. Согласно третьему, Кюйт признал возможность ликвидации ЭПЦ МП.