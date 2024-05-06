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17:44, 6 мая 2024Бывший СССР

В Эстонии объявили РПЦ «институтом оправдания агрессии»

Эстонские депутаты объявили РПЦ «институтом оправдания агрессии»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Депутаты парламента Эстонии объявили Русскую православную церковь (РПЦ) «институтом оправдания агрессии», передает Baltnews.

Власти Эстонии утверждают, что подобное решение касается церкви как института, а не самих православных. За него проголосовали 75 депутатов, 8 парламентариев проголосовали против.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел (МВД) Эстонии может принудительно ликвидировать Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП).

Уточняется, что бывший глава полиции прибалтийской республики сообщил о трех вариантах для православного духовенства и прихожан. По одному из них ЭПЦ должна слиться с подчиняющейся Константинопольскому патриарху церковью. По другому — создать отдельную православную церковь, как в Латвии. Согласно третьему, Кюйт признал возможность ликвидации ЭПЦ МП.

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      Валентин Карант
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