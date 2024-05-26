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23:42, 26 мая 2024Бывший СССР

Президент Эстонии пообещал поставить Россию на колени

Президент Эстонии Карис: нужно поставить РФ на колени для переговоров по Украине

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Global Look Press

Главная задача коллективного Запада и Эстонии в частности — остановить российскую военную машину. Об этом заявил в интервью финскому изданию YLE президент республики Алар Карис.

По его мнению, в РФ в ближайшее время не произойдет существенных изменений. «Как сосед России, вы должны готовиться к худшему», — заявил эстонский лидер. Карис предположил, что США и Европе придется терпеть «еще многих российских лидеров», прежде чем международные отношения изменятся. Однако сейчас важной миссией Запада является продолжение санкционного давления, чтобы простые россияне почувствовали необходимость перемен, отметил он.

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить Россию и Путина на колени», — сказал Алар Карис. Он подчеркнул, что только после этого смогут начаться серьезные переговоры по урегулированию украинского кризиса.

При этом, когда зашел разговор об отправке войск НАТО на Украину и президента Эстонии спросили, направит ли Таллин свой военный контингент в зону конфликта, он ответил уклончиво.

«Это не мое решение, это даже не решение правительства. Вопрос о размещении войск будет решаться парламентом. Но украинцам не нужны западные войска, им нужно вооружение, прежде всего противовоздушная оборона», — полагает Карис.

Ранее президент Эстонии пообещал не закрывать границу с Россией. По его словам, Таллин в целом стремится сохранить контакты с Москвой.

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      Александра Синицына
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