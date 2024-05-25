В Евросоюзе ожидают объяснений от России по ситуации с буйками на реке Нарве. Что произошло на границе с Эстонией?

Боррель ожидает от РФ объяснений по поводу ситуации со снятыми буйками на Нарве

Решение России убрать буйки на реке Нарве на границе с Эстонией являются провокацией. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он потребовал от Москвы объяснений по поводу этого инцидента.

Такие действия неприемлемы. Европейский Союз ожидает, что Россия даст объяснения по поводу демонтажа буев и немедленно вернет их на место Жозеп Боррель глава евродипломатии

Боррель подчеркнул, что Евросоюз «внимательно следит за ситуацией». Он раскритиковал действия Москвы, назвав их «гибридным влиянием».

Что произошло на реке Нарве?

Департамент полиции и пограничной охраны МВД Эстонии пожаловался, что якобы российские пограничники сняли разграничительные буи на реке Нарве.

В ночь на 23 мая российские пограничники сняли установленные в эстонских водах реки Нарвы буи, которые используются для обозначения судоходных путей департамент полиции и пограничной охраны МВД Эстонии

По словам руководителя бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрика Пургеля, каждую весну Эстония и Россия устанавливают на реке Нарве буи, обозначающие фарватер и Россия с 2023 года Россия не соглашается с позицией Эстонии относительно расположения буев.

Российского дипломата вызвали в МИД Эстонии из-за ситуации с буйками

Российского временного поверенного в Таллине Ленара Салимуллина вызвали в МИД Эстонии в связи с ситуацией с буями на реке Нарве, сообщило посольство РФ в балтийской стране.

Подтверждаем факт вызова в МИД Эстонии временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина посольство России в Эстонии

В дипломатической миссии отметили, что причиной вызова временного поверенного стала жалоба Департамента полиции и пограничной охраны МВД на то, что российские пограничники якобы сняли разграничительные буи на реке Нарве.

Ранее в МИД Эстонии объявили о планах вызвать Салимуллина в ведомство для дачи объяснений. Как сообщалось в пресс-релизе, такое решение связано с «вредоносной деятельностью», якобы проводимой Россией в Европе.

Генсек НАТО обсудил ситуацию на границе с Россией с премьером Эстонии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию на границе с Россией с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас. Об этом он сообщил в соцсети X.

Поговорил с премьером Эстонии Каллас. НАТО солидарна с нашим союзником Эстонией против любой угрозы ее суверенитету Йенс Столтенберг генсек НАТО

21 мая Министерство обороны России предложило уточнить линию госграницы в Балтийском море у Калининградской области. Оборонное ведомство предложило утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны России у материкового побережья и островов в Балтийском море.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что инициатива носила технический характер, так как из-за природного фактора у ряда стран несколько изменились береговые линии.

