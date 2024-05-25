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03:35, 25 мая 2024Бывший СССР

В Евросоюзе ожидают объяснений от России по ситуации с буйками на реке Нарве. Что произошло на границе с Эстонией?

Боррель ожидает от РФ объяснений по поводу ситуации со снятыми буйками на Нарве

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Решение России убрать буйки на реке Нарве на границе с Эстонией являются провокацией. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он потребовал от Москвы объяснений по поводу этого инцидента.

Такие действия неприемлемы. Европейский Союз ожидает, что Россия даст объяснения по поводу демонтажа буев и немедленно вернет их на место

Жозеп Боррельглава евродипломатии

Боррель подчеркнул, что Евросоюз «внимательно следит за ситуацией». Он раскритиковал действия Москвы, назвав их «гибридным влиянием».

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5 мая 2024

Что произошло на реке Нарве?

Департамент полиции и пограничной охраны МВД Эстонии пожаловался, что якобы российские пограничники сняли разграничительные буи на реке Нарве.

В ночь на 23 мая российские пограничники сняли установленные в эстонских водах реки Нарвы буи, которые используются для обозначения судоходных путей

департамент полиции и пограничной охраны МВД Эстонии

По словам руководителя бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрика Пургеля, каждую весну Эстония и Россия устанавливают на реке Нарве буи, обозначающие фарватер и Россия с 2023 года Россия не соглашается с позицией Эстонии относительно расположения буев.

Российского дипломата вызвали в МИД Эстонии из-за ситуации с буйками

Российского временного поверенного в Таллине Ленара Салимуллина вызвали в МИД Эстонии в связи с ситуацией с буями на реке Нарве, сообщило посольство РФ в балтийской стране.

Подтверждаем факт вызова в МИД Эстонии временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина

посольство России в Эстонии

В дипломатической миссии отметили, что причиной вызова временного поверенного стала жалоба Департамента полиции и пограничной охраны МВД на то, что российские пограничники якобы сняли разграничительные буи на реке Нарве.

Ранее в МИД Эстонии объявили о планах вызвать Салимуллина в ведомство для дачи объяснений. Как сообщалось в пресс-релизе, такое решение связано с «вредоносной деятельностью», якобы проводимой Россией в Европе.

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Генсек НАТО обсудил ситуацию на границе с Россией с премьером Эстонии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию на границе с Россией с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас. Об этом он сообщил в соцсети X.

Поговорил с премьером Эстонии Каллас. НАТО солидарна с нашим союзником Эстонией против любой угрозы ее суверенитету

Йенс Столтенберггенсек НАТО

21 мая Министерство обороны России предложило уточнить линию госграницы в Балтийском море у Калининградской области. Оборонное ведомство предложило утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны России у материкового побережья и островов в Балтийском море.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что инициатива носила технический характер, так как из-за природного фактора у ряда стран несколько изменились береговые линии.

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      Марина Совина
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