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04:32, 17 июня 2024Ценности

Рита Ора снялась в бикини для рекламы

Певица Рита Ора снялась в шортах и бюстгальтере для рекламы бренда Primark

Фото: Primark

Британская певица и актриса Рита Ора снялась в бикини для рекламы британского бренда одежды Primark. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

На одном из размещенных снимков 33-летняя исполнительница позировала перед фотографом, стоя на пластмассовом кресле в поле в коротких джинсовых шортах и вязаном бюстгальтере с треугольными чашками. Сверху звезда накинула длинный кардиган. В качестве обуви она выбрала босоножки на высокой подошве.

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Помимо этого, знаменитость распустила волосы и повязала на голову платок. Свой образ она дополнила многочисленными аксессуарами.

Ранее в июне Рита Ора в нижнем белье вылезла из стиральной машины на видео. Она предстала в нижнем белье телесного цвета, состоящем из трусов и топа с многочисленными вырезами.

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      Екатерина Ештокина
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