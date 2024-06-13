Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:52, 13 июня 2024Ценности

Рита Ора в нижнем белье вылезла из стиральной машины на видео

Певица Рита Ора в телесном нижнем белье вылезла из стиральной машины на видео

Фото: @ritaora

Британская певица и актриса Рита Ора вылезла из стиральной машины в откровенном наряде в видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя исполнительница предстала в нижнем белье телесного цвета, состоящем из трусов и топа с многочисленными вырезами. Звезда распустила светлые вьющиеся волосы, дополнив образ многочисленными украшениями в виде серег-капель, колец и браслетов.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Визажисты сделали певице яркий макияж с золотым цветом на губах. Данный ролик Рита Ора сняла на свою новую песню Ask & You Shall Receive.

Ранее в июне Рита Ора станцевала в клипе в трусах поверх колготок. Визажисты дополнили внешний вид звезды макияжем в стиле smoky eyes с акцентом на красные тени.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Суд получил дело о крупнейшей взятке в истории России. Двух следователей обвиняют в получении миллиардов рублей

      Парень решил разыграть девушку перед помолвкой и оказался в неловкой ситуации

      Ученые предупредили о росте числа торнадо в России

      Столкнувшиеся с необъяснимыми явлениями люди поделились своими историями

      В подполье сообщили об обстреле ВСУ дома в Кривом Роге ради «трагедии»

      Российский военный обезвредил украинских диверсантов в зоне спецоперации

      Российские дроны подбили западные танки Abrams и Leopard

      На Украине заявили о бессмысленности заградотрядов

      НАСА отреагировало на слухи о переговорах по отработке сценария ЧП на МКС

      Бомбардировщик США отработал ядерные удары по Калининграду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше