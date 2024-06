Рита Ора в нижнем белье вылезла из стиральной машины на видео

Певица Рита Ора в телесном нижнем белье вылезла из стиральной машины на видео

Британская певица и актриса Рита Ора вылезла из стиральной машины в откровенном наряде в видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя исполнительница предстала в нижнем белье телесного цвета, состоящем из трусов и топа с многочисленными вырезами. Звезда распустила светлые вьющиеся волосы, дополнив образ многочисленными украшениями в виде серег-капель, колец и браслетов.

Визажисты сделали певице яркий макияж с золотым цветом на губах. Данный ролик Рита Ора сняла на свою новую песню Ask & You Shall Receive.

Ранее в июне Рита Ора станцевала в клипе в трусах поверх колготок. Визажисты дополнили внешний вид звезды макияжем в стиле smoky eyes с акцентом на красные тени.