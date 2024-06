Рита Ора станцевала в клипе в трусах поверх колготок

Певица Рита Ора станцевала в клипе в бюстгальтере и трусах поверх колготок

Британская певица и актриса Рита Ора в откровенном образе станцевала в клипе на свой новый трек Ask & You Shall Receive. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном видео 33-летняя исполнительница предстала в нижнем белье телесного цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что комплект состоит их бюстгальтера и трусов, надетых поверх черных капроновых колготок.

Визажисты дополнили внешний вид звезды макияжем в стиле smoky eyes с акцентом на красные тени. Стилисты, в свою очередь, сделали ей укладку с эффектом мокрых прядей.

В декабре прошлого года научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Ольга Шуппо раскрыла опасность популярного тренда с трусами поверх колготок. Врач заявила, что соприкосновение капроновых изделий со слизистыми вызывает дискомфорт, раздражение, а также провоцирует риск развития инфекционных заболеваний и аллергических реакций.