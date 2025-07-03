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05:37, 3 июля 2025Силовые структуры

Стало известно о наркотиках в крови исполнителей теракта в «Крокусе»

ТАСС: 3 исполнителя теракта в «Крокусе» находились под воздействием наркотиков
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Трое исполнителей теракта в «Крокус сити холл» Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода в момент стрельбы по людям находились под воздействием наркотиков. Данные об этом зафиксированы в документах с показаниями, передает ТАСС.

«Обвиняемые настаивают, что незадолго до нападения им якобы давали какую-то жидкость с наркотическим веществом, после употребления которой они общались с воинами Аллаха», — указано в документах. Результаты экспертизы показали, что в крови фигурантов дела был обнаружен мефедрон.

Наркотиков не было в крови Шамсидина Фаридуни, он был единственным из четверых террористов, кто дал полные признательные показания и раскаялся в содеянном.

Ранее стало известно, что подготовка террористов, атаковавших «Крокус сити холл», велась с июня 2023 года на территории Турции и Афганистана. Оно включало в себя обучение использованию огнестрельного оружия, психологическую подготовку, изучение навыков, необходимых для совершения терактов и так далее.

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