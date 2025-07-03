Срок подготовки атаковавших «Крокус» террористов раскрыли

ТАСС: Подготовка террористов, атаковавших «Крокус», велась с июня 2023 года

Подготовка террористов, атаковавших «Крокус сити холл», велась с июня 2023 года на территории Турции и Афганистана. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«В период с 1 июня 2023 года по 22 марта 2024-го Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Саидокрами Муродали Рачабализода прошли обучение террористической деятельности на территории Турецкой Республики», — говорится в документах.

В частности, на территории Турции боевики научились пользоваться огнестрельным оружием, взрывчаткой и отравляющими веществами. Также обучение включало в себя психологическую подготовку, изучение навыков, необходимых для совершения терактов и так далее.

Ранее сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в «Крокусе».

22 марта 2024 года четыре террориста с оружием напали на концертный зал. Сначала они открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание и попытались скрыться.

