Россиянин побывал на пляже в Польше и описал его словами «много красавиц и вкусной еды»

Российский путешественник побывал в Польше и рассказал, как выглядят местные пляжи. Свои наблюдения он описал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора, на балтийском побережье Гданьска белоснежный песок, чистое море и много красивых девушек. Однако купаться там неприятно из-за сильных ветров и температуры воды, которая не поднимается выше 16-18 градусов.

Тем не менее, отметил россиянин, в Гданьске много отдыхающих, которые разгуливают по городу прямо в купальниках. Более того, на пляже оказалось много развлечений и кафе. «Польский курорт оставил приятное впечатление. Вокруг много красавиц, много вкусной еды, а местный пляж — большой и чистый. Если бы еще и Балтика была теплой, то Гданьск был бы не хуже какой-нибудь Майорки», — заключил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на пляже в Швейцарии. По его словам, мужчины там «поглазеть на студенток».

