Россиянин описал пляжи Швейцарии фразой «мужики любят поглазеть на студенток»

Российский путешественник побывал в Швейцарии и рассказал об отдыхе местных жителей на пляжах. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что многие студентки в Цюрихе предпочитают делать домашние задания, загорая на пляже. «Согласен, если учеба выглядит именно так, то я бы тоже был самым счастливым студентом. Но счастливыми себя чувствуют не только местные студентки, но и некоторые мужики, которые любят на них поглазеть», — такими фразами описал увиденное россиянин.

Блогер добавил, что девушек такое внимание не смущает, так как они уже привыкли. Кроме того, турист заметил, что молодые люди часто используют пляжи как место для свиданий.

«Местные студенты пока еще не успели заработать много денег, чтобы ходить по ресторанам. Вот парни и приглашают девушек просто позагорать на травке. Отличный вариант — дешево и сердито», — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Швеции и рассказал о пляжном отдыхе жительниц Стокгольма. По его словам, девушки там «суровые, но красивые».