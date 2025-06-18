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07:30, 18 июня 2025Путешествия

Россиянин описал девушек на пляжах Швеции фразой «суровые, но красивые»

Алина Черненко

Фото: EQRoy / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в Швеции и рассказал о пляжном отдыхе жительниц Стокгольма. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Девушки тут суровые, но красивые. Шведки надевают купальники еще весной — и вперед загорать!» — такими фразами описал увиденное россиянин.

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Автор публикации отметил, что шведы трепетно относятся к окружающей среде, и на местных улицах всегда царит полнейшая чистота. Поэтому девушки в Стокгольме спокойно принимают солнечные ванны на лужайках возле жилых домов.

Кроме того, по словам блогера, жительницы этой страны Европы любят загорать прямо на скалах. «Сначала я подумал, что шведки — чересчур суровые, раз загорают на камнях, но они открыли мне секрет. Оказывается, эти скалы хорошо нагреваются на солнце, так что на них очень тепло лежать. Получается эдакий естественный хамам», — пояснил он.

Путешественник добавил, что многие шведки не просто выходят на улицу позагорать — они устраивают настоящие пикники. «Поскольку открытый огонь разводить запрещено, то шашлыки никто не жарит. Зато девушки охотно едят всякие сэндвичи, бургеры и прочий фаст-фуд — здесь его продают буквально на каждом углу», — заметил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на испанском острове Ибица и рассказал, как выглядят и ведут себя местные девушки. По словам россиянина, они ходят в купальниках повсюду.

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