Врач раскрыла россиянам опасность популярного тренда с трусами поверх колготок

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Ольга Шуппо раскрыла россиянам опасность популярного тренда с трусами поверх колготок. Соответствующий комментарий публикует «Газета.Ru».

По словам специалистки, данная тенденция создает риски для женского здоровья. «Новый тренд больше связан с эпатажем и, наверное, будет краткосрочным», — добавила врач.

Доктор заявила, что соприкосновение колготок со слизистыми вызывает дискомфорт, раздражение, а также провоцирует риск развития инфекционных заболеваний и аллергических реакций. «Лайкра, нейлон отличаются низкой способностью пропускать воздух. Нарушается теплообмен, возникает своего рода парниковый эффект. Кожа не дышит, может возникнуть повышенное потоотделение», — пояснила медик.

Помимо этого, Шуппо предупредила, что ткань колготок повышает риск возникновения мозолей и царапин. «Если швы впиваются в кожу, а это неизбежно при таком ношении колготок, возможно нарушение кровообращения в малом тазу, что рано или поздно приводит к застойным явлениям», — подытожила эксперт.

Ранее в декабре врач предупредил о страшных последствиях наращенных ногтей для здоровья.