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18:50, 4 декабря 2023Ценности

Врач раскрыла россиянам опасность популярного тренда с трусами поверх колготок

Фото: hidefumi ohmichi / Unsplash

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Ольга Шуппо раскрыла россиянам опасность популярного тренда с трусами поверх колготок. Соответствующий комментарий публикует «Газета.Ru».

По словам специалистки, данная тенденция создает риски для женского здоровья. «Новый тренд больше связан с эпатажем и, наверное, будет краткосрочным», — добавила врач.

Доктор заявила, что соприкосновение колготок со слизистыми вызывает дискомфорт, раздражение, а также провоцирует риск развития инфекционных заболеваний и аллергических реакций. «Лайкра, нейлон отличаются низкой способностью пропускать воздух. Нарушается теплообмен, возникает своего рода парниковый эффект. Кожа не дышит, может возникнуть повышенное потоотделение», — пояснила медик.

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Помимо этого, Шуппо предупредила, что ткань колготок повышает риск возникновения мозолей и царапин. «Если швы впиваются в кожу, а это неизбежно при таком ношении колготок, возможно нарушение кровообращения в малом тазу, что рано или поздно приводит к застойным явлениям», — подытожила эксперт.

Ранее в декабре врач предупредил о страшных последствиях наращенных ногтей для здоровья.

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      Екатерина Ештокина
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