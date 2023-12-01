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13:27, 1 декабря 2023Ценности

Врач предупредил о страшных последствиях наращенных ногтей для здоровья

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Врач общей практики из Великобритании Сермед Межер предупредил о страшных последствиях наращенных ногтей для здоровья. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

На размещенном видео специалист показал пальцы женщины, на которых присутствуют зеленые пятна. Медик заявил, что данное явление называется синдромом зеленого ногтя. По словам Межера, иногда мастера проводят процедуру наращивания неправильно, оставляя пустоты между ногтем и акрилом. Вследствие этой ошибки в зазоре образуется влажная среда для размножения опасных бактерий.

«Помимо того, что это выглядит некрасиво, это может быть большой проблемой. Чтобы ноготь снова отрос, может потребоваться от одного до четырех месяцев», — объяснил он и отметил, что для лечения можно использовать уксусную кислоту и антибиотики.

В сентябре врач-дерматовенеролог Ольга Латыпова назвала опасную привычку, которая может привести к потере ногтей при проведении маникюра. В первую очередь доктор призвала отказаться от потребления алкоголя перед бьюти-процедурой.

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      Мария Винар
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