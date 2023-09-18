Врач назвала приводящую к потере ногтей при маникюре привычку

Врач Латыпова: распитие алкоголя перед маникюром может привести к потере ногтей

Врач-дерматовенеролог Ольга Латыпова назвала опасную привычку, которая может привести к потере ногтей при проведении маникюра. На эту тему она высказалась в разговоре с «Известиями».

В первую очередь доктор призвала отказаться от распития алкоголя перед бьюти-процедурой. «Кроме того, к факторам риска относятся высокий процент метакриловой кислоты в гель-лаке и нанесение праймера на кислотной основе», — добавила собеседница издания.

Среди прочего, по словам медика, к онихолизису и ожогам ногтевых пластин может привести и использование слишком мощной лампы. Вдобавок такая реакция возможна при индивидуальной непереносимости одного из компонентов или на фоне приема определенных лекарственных препаратов, например, антибиотиков.

«Помимо этого, при слишком толстом нанесении лакового покрытия на ноготь оно может сузиться в лампе, превращаясь в своеобразные тиски для ногтевой пластины», — заявила Латыпова и в заключение напомнила читателям, что в случае возникновения онихолизиса необходимо обратиться за помощью к специалисту, чтобы избежать возможных осложнений.

Ранее в сентябре ногти сошли с рук россиянки вместе с лаком после маникюра в салоне. Впоследствии девушке пришлось обратиться к врачу-подологу из-за боли. Так, у пациентки диагностировали химический ожог гель-лаком двух пальцев и выявили грибок, которым, как отмечается, она заразилась в салоне.