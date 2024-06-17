В России провели тренировку с десантной «Кондопогой»

Минобороны: экипаж десантного корабля «Кондопога» провел тренировку в море

Экипаж большого десантного корабля (БДК) «Кондопога» Северного флота провел тренировку в Баренцевом море. Об этом сообщило Минобороны России.

«Сегодня экипаж большого десантного корабля Северного флота "Кондопога" отработал задачи морской десантной подготовки в губе Кутовая Мотовского залива Баренцева моря. В ходе тренировки экипаж БДК "Кондопога" отработал элементы маневрирования и балансировки корабля при приеме морского десанта», — говорится в сообщении.

На первом этапе экипаж отработает элементы безопасного маневрирования, подхода к берегу, промера глубин и организации связи с подразделениями на берегу. После этого моряки проведут занятия с погрузкой техники в грузовые отсеки корабля.

БДК «Кондопога» проекта 775 спустили на воду в 1976 году. Корабли этого проекта способны перевезти до 13 танков или 20 грузовиков. В арсенал корабля входят реактивные системы залпового огня «Град-М» и артиллерийские установки АК-725.

В феврале источники ТАСС сообщили, что БДК «Александр Шабалин» проекта 775 приступил к заводским ходовым испытаниям после ремонта на Кронштадтском морском ордена Ленина заводе. Государственные испытания корабля могут провести летом.