ТАСС: БДК «Александр Шабалин» приступил к заводским ходовым испытаниям

Большой десантный корабль (БДК) «Александр Шабалин» проекта 775 приступил к заводским ходовым испытаниям. Об этом со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

БДК Балтийского флота (БФ) приступил к испытаниям после ремонта на Кронштадтском морском ордена Ленина заводе (КМОЛЗ). «Его государственные испытания перед возвращением в боевой состав БФ ожидаются летом этого года», — сказал первый собеседник.

Второй источник подтвердил данную информацию.

Ранее агентство со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что ходовые испытания «Александра Шабалина» начнутся в июле 2023-го.

В марте прошлого года глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев утверждал, что «Александр Шабалин» выйдет на швартовые испытания в середине апреля, а передача корабля флоту состоится в сентябре 2023-го.