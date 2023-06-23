Ходовые испытания «Александра Шабалина» начнутся в июле

Источник ТАСС: ходовые испытания БДК «Александр Шабалин» начнутся в июле

Ходовые испытания большого десантного корабля (БДК) «Александр Шабалин» проекта 775, который проходит ремонт и модернизацию на Кронштадтском морском заводе, начнутся в июле. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Сначала корабль выйдет на швартовые испытания, затем начнутся ходовые. Потом корабль будет предъявлен государственной комиссии для передачи в боевой состав Балтийского флота», — сказал собеседник.

Источник добавил, что корабль будет передан Балтийскому флоту в октябре-ноябре текущего года.

В марте глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев утверждал, что Александр Шабалин выйдет на швартовые испытания в середине апреля, а передача корабля флоту состоится в сентябре.