Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:57, 23 июня 2023Наука и техника

Ходовые испытания «Александра Шабалина» начнутся в июле

Источник ТАСС: ходовые испытания БДК «Александр Шабалин» начнутся в июле
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба МО РФ / РИА Новости

Ходовые испытания большого десантного корабля (БДК) «Александр Шабалин» проекта 775, который проходит ремонт и модернизацию на Кронштадтском морском заводе, начнутся в июле. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Сначала корабль выйдет на швартовые испытания, затем начнутся ходовые. Потом корабль будет предъявлен государственной комиссии для передачи в боевой состав Балтийского флота», — сказал собеседник.

Источник добавил, что корабль будет передан Балтийскому флоту в октябре-ноябре текущего года.

В марте глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев утверждал, что Александр Шабалин выйдет на швартовые испытания в середине апреля, а передача корабля флоту состоится в сентябре.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости
    В США описали смерть пассажиров пропавшего у «Титаника» батискафа
    Названы сроки отправки истребителей F-16 на Украину
    Летевший в Чечню пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте
    Фанаты заподозрили Рианну и A$AP Rocky в проведении тайной свадьбы
    СБУ сообщила о задержании российского шпиона в рядах ВСУ
    Ходовые испытания «Александра Шабалина» начнутся в июле
    ВСУ понесли большие потери при попытке штурма под Ореховом
    Российский теннисист Хачанов снялся с Уимблдона
    Мужчину заподозрили в разврате в отношении подростка в столичном ТЦ
    Россиянкам рассказали об опасности ношения наращенных ресниц в некоторых случаях
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.