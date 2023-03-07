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13:00, 7 марта 2023Наука и техника

«Александр Шабалин» вернется в состав флота в сентябре

Глава ДПФ Мальцев: БДК «Александр Шабалин» вернется в состав Балтфлота в сентябре

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Большой десантный корабль (БДК) «Александр Шабалин» проекта 775 вернется в состав Балтийского флота после ремонта и модернизации в сентябре. Об этом глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев сообщил ТАСС.

«В середине апреля корабль после ремонта и модернизации на Кронштадтском морском ордена Ленина заводе (КМОЛЗ) выйдет на швартовые испытания. На лето запланированы заводские ходовые испытания с передачей флоту в первой декаде сентября», — сказал глава ДПФ.

Отмечается, что в начале марта КМОЛЗ отметил 165 лет со дня основания. На предприятии осуществят плановые ремонты корветов проекта 20380 Балтфлота. Первым из них стал корвет «Стерегущий».

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БДК «Александр Шабалин» построили в 1985 году. Корабли проекта 775 предназначены для высадки морского десанта и переброски войск и грузов. БДК получил артиллерийскую установку АК-725 и реактивную систему залпового огня «Град-М».

Ранее источник ТАСС в кораблестроительной отрасли сообщил, что корвет «Резкий» войдет в состав Тихоокеанского флота России в мае. Корабль построен на Амурском судостроительном заводе.

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Даниил Иринин
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