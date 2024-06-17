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04:56, 17 июня 2024Россия

В Госдуму внесут законопроект о геноциде советского народа во время ВОВ

«Ведомости»: в Госдуму внесут законопроект о геноциде советского народа

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Группа депутатов вместе с с Национальным центром исторической памяти при президенте России разработала законопроект о геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны (ВОВ), который в ближайшее время внесут в Госдуму. Об этом сообщили «Ведомости».

Согласно тексту законопроекта, геноцидом предлагается считать уничтожение людей, насильственное переселение детей, «причинение тяжкого вреда их здоровью, насильственное воспрепятствование деторождению» и другие действия, направленные на лишение жизни народов СССР. Также поправки регулируют формы увековечивания жертв и правила их захоронения.

Подчеркивается, что могилы жертв геноцида и памятники им будут охраняться государством.

Ранее президент Сербии Александр Вучич оценил возможность принятия в ООН резолюции о геноциде против народов СССР во Второй мировой войне. Он выразил уверенность в том, что Германия не позволит это сделать.

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      Евгений Силаев
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