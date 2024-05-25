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00:06, 25 мая 2024Мир

Вучич оценил возможность принятия в ООН резолюции о геноциде против народов СССР

Вучич: ФРГ не допустит принятия в ООН резолюции о геноциде против народов СССР

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич на фоне одобрения ГА ООН резолюции «о геноциде в Сребренице» в ходе войны в Боснии и Герцеговине в июле 1995 года оценил возможность принятия резолюции о геноциде против народов СССР во Второй мировой войне. Он выразил уверенность в том, что Германия не позволит это сделать. Об этом он рассказал в эфире TV Prva.

«Совсем определенно, в повестке дня окажется геноцид над советским народом. И как они тогда объяснят, что это не геноцид, что убийство от 20 до 27 миллионов человек не является геноцидом?» — задался вопросом сербский лидер.

По его мнению, Германия не допустит принятия соответствующей резолюции.

Ранее Вучич вспомнил слова маршала СССР Георгия Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма. Сербский лидер отметил, что он не маршал Жуков, а «маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны». Он также пообещал сделать все, чтобы сохранить честь Сербии.

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      Марина Совина
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