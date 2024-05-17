Президент Сербии Вучич процитировал Георгия Жукова. К чему политик вспомнил высказывание советского маршала?

Вучич в ответ на резолюцию ГА ООН о Сребренице процитировал маршала Жукова

Президент Сербии Александр Вучич на фоне ожидаемой резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генеральной ассамблее ООН (ГА ООН) вспомнил слова маршала СССР Георгия Константиновича Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма.

Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили

Александр Вучич президент Сербии

Сербский лидер отметил, что он — не маршал Жуков, а «маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны». Он также пообещал сделать все, чтобы сохранить честь Сербии.

До этого Вучич отмечал, что Белград будет бороться против документа до последней секунды. Он подчеркнул, что консенсуса и компромисса со странами НАТО по этому вопросу не произойдет. «Они нам все время лгут, и это меньшее, что я скажу им в лицо. То, что я им скажу на Генассамблее, войдет в историю, независимо от того, что кто-то говорит сегодня», — отметил президент.

Комментируя предлагаемый для голосования проект резолюции по Сребренице, Вучич обратил внимание, что Запад в унисон говорит об отсутствии в той резне коллективной вины. «Но когда спрашиваешь, чье имя написано в постановлении, они отвечают, что ничье», — объяснил президент.

Противники резолюции по Сребренице объяснили опасность документа

Возможное решение о признании событий 1995 года в Сребренице геноцидом, принятое простым голосованием в ООН, может привести к тому, что этот термин потеряет свое значение, что опасно для самой международной организации. Об этом предупредила председатель парламента Сербии Ана Брнабич.

Глава Республики Сербской Милорад Додик выразил опасения, что резолюция ООН по Сребренице осложнит ситуацию в Боснии и Герцеговине (БиГ), что может грозить развалом всей страны в будущем. «Вполне возможно, что резолюция будет принята. Эта резолюция плохая. Она лишь усложнит отношения внутри БиГ до степени ее полной дисфункции», — рассказал политик. Также, по его словам, в результате принятия документа сербов могут начать называть «геноцидным народом»

1 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва выступает против принятия этой резолюции. Он отметил, что продвигаемая постпредом БиГ при ООН и рядом западных представителей инициатива не имеет ничего общего с увековечиванием памяти жертв, она носит политизированный и дестабилизирующий характер.

Проект резолюции ГА ООН по Сребренице — однобокий, политически заряженный и не имеет ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о жертвах трагедии 1995 года с целью достичь национального примирения, как это заявлено. Задачам продвижения межнационального примирения в БиГ предложенный документ нисколько не отвечает Василий Небензя постпред России при ООН

Сербию пытаются обвинить в боснийской резне 1995 года

Запад считает, что летом 1995 года армия Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича захватила боснийское селение Сребреница и уничтожила все мужское население деревни — около восьми тысяч мусульман, включая младенцев и стариков. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международный суд ООН квалифицировали действия сербов в Сребренице как геноцид. Организатором резни в Сребренице, по версии стороны обвинения в МТБЮ, является бывший президент Республики Сербской Радован Караджич.

Международный суд ООН 26 февраля 2007 года признал произошедшее в Сребренице «актом геноцида». При этом судьи все же отметили, что в соответствии с международными нормами об ответственности государств он не может возложить вину за эти акты на Сербию — таким образом, дезавуировав заявления о «сербской агрессии» в БиГ.